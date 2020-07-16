YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay’a engelsiz yaşam teşekkürü

Başkan Atay’a engelsiz yaşam teşekkürü

AYDIN HABERLERİ  | 16.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ziyarette bulundu.

Başkan Atay’a engelsiz yaşam teşekkürü

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ziyarette bulundu. Dernek yönetimi, Başkan Atay’a hizmete sunduğu ‘engelsiz yaşam aracı’ için teşekkür plaketi takdim etti.
Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik anlayışının başarılı örneklerini de sergileyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, engelli bireyler için sunduğu hizmetlerle de takdirleri topluyor. Son olarak kentte ulaşım zorluğu yaşayan engelli vatandaşlar için haziran ayında engelsiz yaşam aracını hizmete sunan Başkan Atay’a, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği yöneticileri ziyarette bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Balkım ve yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a, “Engellilerin ulaşımında kullanılan, almış olduğunuz hizmet aracı için teşekkür ederiz” yazılı plaket verildi.
Engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmenin başlıca görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Atay, “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza Efeler’deki bütün engelleri kaldırma sözü vermiştik, bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Engelsiz yaşam aracını uygulamaya koyduğumuz gün verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Çalışmalarımız sürecek. Bütün vatandaşlarımız için çözüm odaklı hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Uygulamadaki hizmet sayesinde Efeler’de yaşayan engelli vatandaşlar, resmi kurumlardaki işlemlerini ulaşım zorluğu yaşamadan gerçekleştirmek için 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayıp randevu talebi oluşturarak engelsiz yaşam aracından ücretsiz faydalanabiliyor.

Başkan Atay’a engelsiz yaşam teşekkürü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Aydın Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.