YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Aydıner cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu

Başkan Aydıner cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçenin cadde ve sokaklarında incelemelerde bulunarak alanlardaki eksiklerin tamamlanması için ekibine talimat verdi.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Muratpaşa Mahalle Muhtarı Seyit Keleş ve birim müdürleri ile birlikte Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi’nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçenin cadde ve sokaklarında incelemelerde bulunarak alanlardaki eksiklerin tamamlanması için ekibine talimat verdi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Muratpaşa Mahalle Muhtarı Seyit Keleş ve birim müdürleri ile birlikte Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi’nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Caddedeki eksiklerin tamamlanması için ekibine talimat veren Aydıner, çevredeki esnafı da ziyaret etti.
Bayrampaşalı’larla el ele verdiklerini ve Bayrampaşa’yı her alanda cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Başkan Aydıner, “Mutlu kent Bayrampaşa’nın mutluluğu için mücadele etmeye ve gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:06
Yatsı
21:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kadıköy Belediyesi kapılarını aşka açıyor

Kadıköy Belediyesi kapılarını aşka açıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.