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Başkan Aydıner, sağlık çalışanlarına Aşure ikram etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, korona virüs ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Bayrampaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanları ve vatandaşlar için Aşure hazırlandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, korona virüs ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Bayrampaşa Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışanları ve vatandaşlar için Aşure hazırlandı. Özenle hazırlanan aşureler ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara Başkan Atila Aydıner tarafından ikram edildi. Aşure ikramı, cuma namazı sonrası, Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde vatandaşlara, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde de sağlık çalışanlarına yapıldı. İlçe genelinde ise belediye ekiplerince toplam 15 bin kâse aşure dağıtıldı.

“Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır”
Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram ettiklerini belirten Başkan Aydıner, “Korona virüsten dolayı tüm dünya ile birlikte ilçemiz ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte en çok zorlananlar ise hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımız oluyor. Büyük bir özveriyle canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler de bu yıl ilk aşuremizi sağlık çalışanlarımız ile paylaşmak istedik, ardından da vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. İçinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayının ülkemizin virüsten kurtulmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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