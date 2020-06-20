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Başkan Ayık’tan LGS’ye katılan öğrencilere sürpriz hediyeler

ANKARA HABERLERİ  | 20.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) katılan öğrencilerin evlerine sürpriz hediyeler gönderiyor.Akyurt’ta 823 ortaokul öğrencisi, 10 okulda LGS’ye girdi.

Başkan Ayık’tan LGS’ye katılan öğrencilere sürpriz hediyeler

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) katılan öğrencilerin evlerine sürpriz hediyeler gönderiyor.
Akyurt’ta 823 ortaokul öğrencisi, 10 okulda LGS’ye girdi. Sınav sonrasında dağıtılacak olan hediyeler için Akyurt Belediyesi çalışanları hazırlıklarını önceden yaptı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, öğrencilere hediyelerini okul çıkışında hemen vermek için hazırlık yapıldığını ancak okul çevrelerinde alınan önlemleri çiğnememek için hediyelerin adreslere teslim edileceğini söyledi. Başkan Ayık “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Her hizmetimizde öğrenci kardeşlerimiz için de bir şeyler düşünmek zorundayız. Hatta çoğu hizmetimizi gençlerimize yönelik olarak yapmaktayız. Korona virüs, tüm dünyanın dengesini bozdu. Uzunca bir süre çalışmalarımız yalnızca buna yönelik olmak zorunda kaldı. Çünkü hep birlikte hareket ederek bundan kurtulmamız gerekiyordu. Hala hayatımıza etkileri devam ediyor. Bahar aylarında sınava hazırlık sürecinde LGS ve TYT adaylarına 2 bin adet test kitabı dağıtarak destek verdik. Şimdi de bir jest yapalım ve geçen yaklaşık 4 aylık zor sürecin sonunda rahatlamalarını sağlayalım istedik. “Şimdi Keyif Zamanı” diyerek öğrencilerimizin isimlerinin üzerinde yazılı olduğu kupa bardaklar hazırladık, içine de şekerli ve şekersiz hazır kahve paketleri koyduk. Çünkü zor şartlarda sınavlara hazırlanarak kahveyi hak ettiler. Bardaklarının içerisine güzel temenniler içeren küçük notlar da yazdık. Bir gönül almak, her şeyden önemlidir. Hayatları boyunca unutamayacakları bir hediye oldu. Sınava katılan tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ayık’tan LGS’ye katılan öğrencilere sürpriz hediyeler

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