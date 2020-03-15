Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çağlayan Mahallesi 4545 nolu sokakta tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin saha çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler alan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda anında talimatlar veren Başkan Babaoğlu, bin 100 metrelik sıcak asfalt serimi yapılan Çağlayan’da yeni yolun hayırlı olmasını diledi.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Babaoğlu, “Bin 100 metrelik yolda tek taraflı yaya yolu çalışması yapılırken, iki ayrı noktada yağmur suyu hattı inşa edildi. Yola malzeme serimi işleminin tamamlanmasıyla birlikte ekiplerimiz tarafından sıcak asfalt serimi yapıldı. Çağlayan mahallemiz güzel bir görünüme kavuştu. Yenilenen yüzüyle bölgemize çok yakıştı. Şehrimizin dört bir tarafında devam eden çalışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Alt yapıdan üst yapıya kısa zamanda büyük hizmetler yaptık” dedi.

Kaldırım, yol, asfalt, bakım onarım ve engelli yolları başta olmak üzere Hendek Belediyesinin sokakları şantiyeye çevirdiğine dikkat çeken Babaoğlu, “Vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarına köklü çözümler üretmek için ekiplerimiz mesai gözetmeksizin görevlerinin başında. Kısa zamanda çok iş başardık. Üretken, planlı, yapıcı ve etkin bir anlayışla hizmetlerimiz artarak devam ediyor” diye konuştu.

