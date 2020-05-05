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Başkan Babaoğlu miniklerin yüzünü güldürdü

SAKARYA HABERLERİ  | 05.05.2020 16:20 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi ekipleri Başkan Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla hazırlatılan içinde kitaplar ve çeşitli hediyelerden oluşan farklı çantaları 420 miniğe teslim etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü evlerindeki coşkuyu Hendek Belediyesi WhatsApp hattına video gönderip paylaşan 420 miniğe hediyeleri ulaştırıldı.

Hendek Belediyesi ekipleri Başkan Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla hazırlatılan içinde kitaplar ve çeşitli hediyelerden oluşan farklı çantaları 420 miniğe teslim etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü evlerindeki coşkuyu Hendek Belediyesi WhatsApp hattına video gönderip paylaşan 420 miniğe hediyeleri ulaştırıldı. 0 555 888 54 03 numaralı WhatsApp hattına 23 Nisan günü video gönderip adı soyadı ve adres bilgisi ulaştırıp kayıt yaptıran adreslere söz verilen kitap hediyeleri teslim edildi. Kitapla birlikte sürpriz olarak öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Kitap ve çeşitli hediyeler çocukların yüzünü güldürürken Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte çocuklarımız için 23 Nisan Bayramında bir dizi etkinlikler düzenledik. Evlerinde güzel vakit geçirmelerine yardımcı olmak içinde kitap ve hediyelerle onlara sürpriz yaptık. Etkinliğe katılan miniklerimize ve ailelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Babaoğlu çocuklara yönelik yayınlandığı mesajda ise, “Sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmeniz ve bu şekilde hayatlarınızı sürdürmeniz en büyük temennimdir. Geleceğimizin teminatı olan sizlerden beklentim; kendinizi geleceğe daha iyi hazırlamanız, ülkemiz ve aydınlık yarınlar için yılmadan çalışmanızdır. Hep birlikte çok çalışacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, sevgi dolu yüreklerinizden öpüyorum” diye konuştu.

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