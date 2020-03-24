YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Babaoğlu’ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği

Başkan Babaoğlu’ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği

SAKARYA HABERLERİ  | 24.03.2020 19:07 | Son Güncelleme

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla yurtlara ilk sular gönderildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Hendek Belediyesi, bir yandan yolları tazyikli su ile yıkarken diğer yandan dezenfektan hareketine devam ediyor. Başkan Babaoğlu’nun talimatlarıyla 24 saat görev yapan ilgili ekipler kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarına devam ediyor. Valiliğin talimatı ile oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ile yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hassas davranan Başkan Babaoğlu, karantina altına alınan vatandaşlar ile ilgili önemli bir yardımda bulundu.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya’da yurtlarda karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Babaoğlu, “COVİD-19 riski nedeniyle 14 gün boyunca karantina altında tutulacak vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanacak. Bizde Hendek olarak vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bugün Kardelen su desteği ile 10 palet su gönderdik. Hendek’teki su fabrikaları bu konuda çok duyarlılar. Su ihtiyaçları kesintisiz temin edilecek. Bu zor zamanda milletimizin yanında yer alan tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bu zor sürecin beraberlikle aşılacağını söyleyen Başkan Babaoğlu, “Gün kavga ve tartışma günü değil, gün kardeşlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Bu zor süreci el birliğiyle atlatacağız. Devletimiz tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli tedbirleri almış durumda. Dünyanın neresinde bir Türk varsa Devletimiz onları ne yalnız bırakıyor, ne de çaresiz. Devletimiz çok büyük ve güçlü. Lütfen Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun açıklamaları dışında hiç bir açıklamaya itibar etmeyelim. Ayrıca vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Açıklanan tedbirlere uyalım. Her tedbir hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Sakarya Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Başak Eczanesi
Adapazari
Subaşı Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Tijen Ülgen Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Sakarya Film Ekibi’nin yeni projesi yankı uyandıracak

Sakarya Film Ekibi’nin yeni projesi yankı uyandıracak

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Sakarya'da "10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması" düzenlendi

Sakarya'da "10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması" düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.