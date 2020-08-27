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Başkan, belediye hoparlöründen vatandaşları uyardı

AMASYA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Bayram Öztürk, vatandaşlara belediye hoparlöründen seslenerek ülkede artan vaka sayıları nedeniyle kurallara uymaları çağrısında bulundu.Belediye Başkanı Bayram Öztürk, özellikle vatandaşların “maske, mesafe ve temizlik” konusunda dikkatli olmaları çağrısını yaptı.Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ Devletin yaptığı uyarılara bağlı olarak, bizim yerelde yaptığımız uyarılar ve almamız gereken tedbirlerde önem arz ettiği için belediye olarak bizlerde mümkün olduğunca bu konuda uyarılarda bulunmaya almamız gereken tedbirleri de almaya gayret ediyoruz.

Başkan, belediye hoparlöründen vatandaşları uyardı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Bayram Öztürk, vatandaşlara belediye hoparlöründen seslenerek ülkede artan vaka sayıları nedeniyle kurallara uymaları çağrısında bulundu.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, özellikle vatandaşların “maske, mesafe ve temizlik” konusunda dikkatli olmaları çağrısını yaptı.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ Devletin yaptığı uyarılara bağlı olarak, bizim yerelde yaptığımız uyarılar ve almamız gereken tedbirlerde önem arz ettiği için belediye olarak bizlerde mümkün olduğunca bu konuda uyarılarda bulunmaya almamız gereken tedbirleri de almaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle de bizler bugün özellikle de ilçemizin Taşova’nın Perşembe Pazarı dediğimiz, köylü pazarı dediğimiz yoğunluğun çok fazla olduğu, nüfusunu iki katladığı böyle bir günde farkındalık oluşturma adına çok değerli hemşerilerimize uyarılarda bulunduk” dedi.

Başkan, belediye hoparlöründen vatandaşları uyardı

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