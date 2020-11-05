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Başkan Berna Gözbaşı gelecekten umutlu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 05.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın geleceğinden umutlu. Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-0 kazanılan Yomraspor maçı sonrası "Emre Demir'ler, Oğuzhan'lar, Adem'ler, Doğan'lar, Zekeriya'lar, Talha'lar, Emirhan'lar, Okan'lar, Eray'lar. Alt yapıda yetişen nice genç kardeşlerimiz. Sizler bizim geleceğimiz, aydınlık yüzlerimizsiniz. Her zaman yanınızdayım. Kupada tur atlayan takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Berna Gözbaşı gelecekten umutlu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe maçında sahasında Yomraspor'u 5-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'da alınan skor kadar sergilenen futbol umut oldu. Farklı galibiyet sonrasında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitasinden yaptığı paylaşımda genç futbolculara övgüler yağdırdı.

Başkan Berna Gözbaşı, "Emre Demir'ler, Oğuzhan'lar, Adem'ler, Doğan'lar, Zekeriya'lar, Talha'lar, Emirhan'lar, Okan'lar, Eray'lar. Alt yapıda yetişen nice genç kardeşlerimiz. Sizler bizim geleceğimiz, aydınlık yüzlerimizsiniz. Her zaman yanınızdayım. Kupada tur atlayan takımımızı kutluyorum" paylaşımında bulundu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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