Başkan Beyoğlu: "Gönül gözümüz ve gönül kapılarımız sonuna kadar açık olacak"

Hafta sonunda bazı mahalle ve semtlerde ziyaret ettiği vatandaşlar ile bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geride kalan 10 aylık görevinde belediyenin tüm imkanlarını sonuna kadar vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunu mahalle ve semtlerde gerçekleştirdiği vatandaş ziyaretleriyle geçirdi. Kentin işlek caddelerinden olan Cemiloğlu Caddesinde esnafı ziyaret eden Beyoğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnaf Başkan Beyoğlu’nu iş yerlerine davet ederek çay ikram etti. Beyoğlu, Bağcılar ve Nasırlar mahallelerinde ise hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret ederek moral verdi.

“Bizim hedefimiz gönüller inşa etmek”

İlçenin sorunlarını çözmek için hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Beyoğlu, samimiyet, gayret ve tevazu ile hareket ederek gönüller inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti. Beyoğlu, “10 aylık zaman diliminde binlerce vatandaşımızı ya ziyaret ettik ya da belediyemizde ağırladık. Gönül dilini iyi kullansanız ve samimi davranırsanız bu millet sizi kucaklıyor. Hemşerilerimiz ile aramızda gönül köprüsü kurduk. Cumhurbaşkanımızın bizler için değerli olan gönül belediyeciliği düşüncesi ile gönül gözümüz ve gönül köprülerimiz sonuna kadar açık olacak. Milletin içinde olup gönül bağı kurduğunuzda sorunları tespit etmek ve çözmek daha kolay oluyor. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile taçlandıracağız” dedi.

