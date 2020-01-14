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  4. Başkan Bozdoğan, patlama haberinin ardından hastaneye gitti

Başkan Bozdoğan, patlama haberinin ardından hastaneye gitti

MERSİN HABERLERİ  | 14.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Devlet Hastanesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama haberinin ardından yaptığı toplantıyı yarıda bırakarak olay mahalline gitti.Hastane yetkililerinden yaralılar hakkında bilgi alan Bozdoğan, patlamayı duyarak acil servise akın eden yaralı yakınlarıyla görüşerek onları teskin etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Devlet Hastanesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama haberinin ardından yaptığı toplantıyı yarıda bırakarak olay mahalline gitti.
Hastane yetkililerinden yaralılar hakkında bilgi alan Bozdoğan, patlamayı duyarak acil servise akın eden yaralı yakınlarıyla görüşerek onları teskin etti. Hastane ziyaretinin ardından meydana gelen patlama sonucu yaralanan çalışanlara acil şifalar dileyen Bozdoğan, “Bir vatandaşımızın tırnağına taş değse bizim canımız acır. Meydana gelen olay hepimizi derinden üzdü. İnşallah yaralanan kardeşlerimiz en kısa sürede eski sağlıklarına kavuşurlar. Patlamanın hastane içerisinde olması sağlık personellerimizin yaralılara en hızlı şekilde müdahalesini mümkün kıldı. Umarım bu erken müdahale bir sonuç verir ve bize daha da üzecek bir acıyı yaşatmaz. Biz mutlu ve neşeli günlerde olduğu gibi acıda, hüzünde ve üzüntüde her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Sevinci hep birlikte yaşayıp sevgi bağlarımızı güçlü kılacağız. Acımızı paylaşıp üzüntülerimizi hep birlikte azaltacağız" dedi.
Yapılacak incelemelerden sonra kazan dairesinde bulunan klima ünitesinde meydana gelen patlamanın nedeninin ortaya çıkacağını kaydeden Bozdoğan, "Meydana gelen bu üzücü olaydan toplum olarak, çalışanlar olarak ders çıkarmamız gerekiyor. İş güvenliğini ön planda tutmanın ne kadar önemli olduğu gerçeği ile bir kez daha karşı karşıya kaldık. Bu nedenle her türlü iş kolunda faaliyet gösteren çalışanlarımızı iş güvenliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çalışma şartlarına uyarak gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

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