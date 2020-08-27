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Başkan Bozkurt’tan Kalabak sıkıntısına öneriler:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kalabak su dağıtımında yaşanan sıkıntının çözümü için deponun yakınında kurulacak çeşmeler ile vatandaşlara bir süreliğine ücretsiz dolum sağlanmasını ve suyun dışarıya satışı yapılan 8 litrelik pet şişeler ile halka ulaştırılmasını önerdi.Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından dağıtımı yapılan ünlü Kalabak suyunda yaşanan sıkıntı sürerken, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yaşanan dağıtım probleminin önüne geçmek için önerilerde bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kalabak su dağıtımında yaşanan sıkıntının çözümü için deponun yakınında kurulacak çeşmeler ile vatandaşlara bir süreliğine ücretsiz dolum sağlanmasını ve suyun dışarıya satışı yapılan 8 litrelik pet şişeler ile halka ulaştırılmasını önerdi.
Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından dağıtımı yapılan ünlü Kalabak suyunda yaşanan sıkıntı sürerken, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yaşanan dağıtım probleminin önüne geçmek için önerilerde bulundu. Vatandaşlara su dağıtımı için ESKİ Genel Müdürlüğünün dışarıya satış yaptığı 8 litrelik pet şişelerin kullanılmasını öneren Bozkurt, bunun yanında sorun çözülünceye kadar Kalabak su deposunun çevresine kurulacak çeşmelerden ücretsiz su dağıtımını tavsiye etti.

“Damacana yoksa bu şişelerle dağıtım yapsınlar”
Kalabak suyundaki asıl sıkıntının damacana olduğunu belirten Kadir Bozkurt, Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlara suyun ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dışarıya satışı yapılan 8 litrelik pet şişeler ile ulaştırılmasını önerdi. Bu sayede insanların susuz kalmayacağını belirten Bozkurt, “İnönü ilçesindeki çeşme sularıyla ilgili konuyu Eskişehir’deki su sorununa bağladılar. Tarihi geçmiş damacanalarla su veriliyordu. Daha sonra İnönü’yü de işin içine dahil edildi. İnönü’de suları çeşmelerden veriyoruz. Vatandaşlarımız ücretsiz dolduruyor. Yalnız Kalabak suyundaki sıkıntı su değil. Kalabak suyu var, fakat suyu taşıyacak, insanlara ulaştıracak damacana yok. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun için de çok basit önerilerim var benim. Birincisi, Kalabak deposunda ESKİ Genel Müdürlüğünün dışarıya satışını yaptığı 8 litrelik pet şişeler var. Bu şişeleri insanlara su dağıtıcıları ile beraber gönderebilirler. Ücretini de çok cüz’i bir şekilde belirlerler. İnsanlar susuz kalmamış olur. Damacana yoksa bu şişelerle dağıtım yapsınlar. Bütün imkanlarını seferber etsinler. İnsanlara yazık günah değil mi? Susuz bırakıyorsunuz insanları” ifadelerini kullandı.

“25-30 tane çeşme ile vatandaşlar sorun bitene kadar ücretsiz olarak doldursun”
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, problem ortadan kalkana kadar Kalabak deposunun çevresine açılan çeşmeler ile ücretsiz su dağıtımı yapılmasını önerirken şu şekilde açıklamalarına son verdi:
“İkinci önerim de, Kalabak deposunun oraya 25-30 tane çeşme ile susuz kalan vatandaşların sorun bitene kadar ücretsiz su almalarını sağlayabilirler. Bu süreç içerisinde de belediye parayı düşünmesin. Belediye zaten paradan önce insanların sağlığını düşünür. Hizmet böyle olur. Bu öneriler uygulanırsa su sıkıntısının kalmayacağını düşünüyorum.”

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