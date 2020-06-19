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Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Mahalle ve esnaf ziyaretlerini aksatmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafların talep, görüş ve önerilerini dinliyor.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafın taleplerini yerinde dinliyor.

Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor

Mahalle ve esnaf ziyaretlerini aksatmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafların talep, görüş ve önerilerini dinliyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafın taleplerini yerinde dinliyor. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ve esnaf ziyaretlerini aksatmayan Başkan Büyükgöz, çarşı esnaflarını tek tek dolaşıyor. Eski çarşının ardından Yeni Çarşı esnaflarını da dükkanlarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennilerini iletti. Esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Esnafların ve vatandaşların talep, istek, öneri ve şikayetlerini dinleyen Büyükgöz, kendisine iletilen konuların bir an önce çözüme kavuşması için gerekli talimatları ilgili birim müdürlerine iletiyor.

Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor

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