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  4. Başkan Büyükkılıç Ankara’da

Başkan Büyükkılıç Ankara’da

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı öncesi ve sonrasında bir dizi temasta da bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’na iştirak etti. Grup toplantısında AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında yer alan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılması sırasında kürsüye çıkan Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte katılımcıları selamladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, toplantı öncesi ve sonrasında bazı görüşmeler de yaptı. Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüşmelerde bulunarak bazı projelerle ilgili bilgi aktardı.

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