Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. ile birlikte hastalara moral verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulandığı günlerde, evlerinde kalan vatandaşlarımız için sokaklarda yaptığı gösterilere bayramın ilk gününde şehir hastanesinde devam ederek hastalara moral verdi. Ramazan Bayramı’nı Şehir Hastanesi’nde tedavi görerek geçiren hastalar için yapılan gösteriye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Spor A.Ş. eğitmenlerinin Kayseri Şehir Hastanesi’nde yaptıkları gösteriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve idari personel yerinde takip etti.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Pandemi Hastanesi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Şehir Hastanemizin çok değerli başhekimi ve çalışanları ile burada yatan değerli kardeşlerim. Sevgili yavrularımız. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde İnşallah daha nice bayramlara erişmemizi sağlıklı bir şekilde temenni ediyorum. Elbette bu bayram bir arada olamadık ama gönüllerimiz bir. İşte bu anlayış içerisinde sizlerin sevincine ortak olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sağ olsun böyle bir incelik göstererek siz sevgili gençlerin adeta gönlünde yer etmek için burada bulunuyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç geçecek. Cenab-ı Allah’ın lütfu da hoş kahrı da hoş diyoruz ya İnşallah bize lütufta bulunacak ve bu süreç en kısa zamanda bitecek. Önemli olan bizim birbirimize sahip çıkmamız dua etmemiz. Sevincimizi paylaşmamız sıkıntımızı paylaşmamız. Allah bu birliğimizi bozmasın. Elbette sağlık ordusu bizim gurur kaynağımız oldu. Her platformda gerek ulusal gerek yerel televizyonların hepsinde dile getirdik. Türkiye genelinde sağlık ordusu başarıya ulaştı ama yerelde de Kayseri’de ayrı bir güzellik sergiledi. Ayrıca gurur kaynağımız oldu. Biz kendilerine dua ediyor teşekkür ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine sağlıklı uzun ömürler versin diyoruz. Bu arada tabi sizlere de acil şifalar temenni ediyoruz. İnşallah ailenize en kısa zamanda kavuşmanız sevincinizi yaşamanız elbette nice bayramlara ulaşmanız için dua ve temennisinde bulunuyor Allah’a emanet olun diyorum.”

Dış alanda yapılan gösterinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tedavi gören çocuklar için hazırladığı hediyeler dağıtıldı. Dağıtılan hediyelerden büyük memnuniyet duyan çocuklar ve aileleri Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

