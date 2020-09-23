Başkan Büyükkılıç’ın ulaşımdaki kararlılığı rakamlara yansıdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’deki vaka sayılarının artması karşısında özellikle ulaşımla ilgili aldığı radikal kararlar, vaka sayılarının artışının önüne geçti. Türkiye genelinin aksine ayakta yolcu almayan, tüm ulaşım filosunu devreye sokup günde 8 bin 400 tarifeli, 600’de ek sefer düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, günde ortalama 150 bin yolcuyu sağlıklı bir şekilde taşıyarak vaka sayılarının artışını frenledi. Vali Şehmus Günaydın’ın, “15 gün önce Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla toplu ulaşımda ayakta yolcu almamaya başladık. Bunun vaka sayılarının artışının durmasında çok büyük etkisi oldu” şeklindeki tespiti de ulaşımla ilgili kararların önemini gösterdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı kuruluşlarının hayata geçirdiği uygulamalar ve pandemi süreci ile kararlılıkla mücadelesi sevindirici sonuçları da beraberinde getiriyor.

Vali Şehmus Günaydın’ın da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “15 gün önce Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla toplu ulaşımda ayakta yolcu almamaya başladık. Bunun vaka sayılarının artışının durmasında çok büyük etkisi oldu” şeklindeki tespiti de özellikle toplu ulaşım alanındaki çalışmaların önemini gösteriyor.

Pandemi ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden ve diğer kurumlara da maddi ve lojistik destek veren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla ulaşım konusunda da yaptığı fedakarca çalışmalar vaka sayılarının artışını önleyerek kendini gösterdi.

Bünyesindeki tüm otobüs ve raylı sistem araçlarını devreye sokan Başkan Büyükkılıç, günde 8 bin 400 tarifeli sefere ilave olarak 600 ek sefer daha düzenlenmesini sağladı. Raylı sistem araçlarının da sefer sıklığını 5 dakikaya kadar düşürdü. Pandemi öncesi 450 bin yolcuya hizmet veren ulaşım filosu aynı araç sayısı ile günde ortalama 150 bin yolcu taşıyarak “Sağlıklı Ulaşım” hizmeti sundu. Bununla da yetinmeyen ve sağlığın yanı sıra konforu da önemseyen Başkan Büyükkılıç 24 otobüs daha alarak ulaşım filosunu güçlendirdi. Başkan Büyükkılıç, vaka sayısını olumlu yönde etkileyen ayakta yolcu almama kararını 15 gün daha uzatarak, bu alandaki kararlılığını sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, değerlendirmesinde, “Kayseri’ye yakışına yapmak azmiyle”, en doğru kararları, en doğru zamanda vererek, ulaşım filosuna 24 yeni otobüsü eklediklerini ifade etti. Pandemi süresince hem şehir içi yolcu trafiğini rahatlatmayı, hem de ulaşım hizmetlerini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve ulaşımla ilgili fedakarlıklara devam edecekleri mesajını verdi.

“Kayseri’deki vatandaşlarımızın konforunu önemsiyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç, vaka artış hızının sonlanmasının sevindirici olduğunu dikkati çekerek, bunun rehavete yol açmaması gerektiğini ve aynı duyarlılıkla tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etti.

