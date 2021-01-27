Başkan Büyüksimitci: “Kayseri 1684 ihracatçısı ile 179 Ülkeye İhracat Yapıyor”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) işbirliğinde Baltık Ülkeleri İş Fırsatları ve Letonya Kayseri İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, DEİK Başkanım Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan Aydın, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Letonya ile Kayseri arasındaki rakamların yeterli olmadığını ancak iki ülke arsında ciddi potansiyel olduğunu söyledi.

Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişi ile hem üreten hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan bir il olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Şehrimiz 11 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasılaya, 4 milyar dolar da dış ticaret hacmine sahiptir. Bin 684 ihracatçı firmamızla dünyanın 179 ülkesine, 2020 yılında 2 milyar 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Kayseri’nin ihracatta iller sıralamasında Türkiye’de 10. il konumunda olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, hedeflerinin buradaki yerlerini sağlamlaştırarak daha üst sıralara çıkmak olduğunu söyledi. Büyüksimitci, mobilya ve elektrikli ev aletlerinde Türkiye’de 2. sırada, kablo imalatında ise üçüncü sırada olduklarını açıkladı.

Kayseri’den Letonya’ya 2019 verilerine göre 1 milyon 250 bin dolar ihracat, 100 bin dolar civarında da ithalat gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Büyüksimitci, “Kayseri’den toplam 9 firmamız Letonya’ya ihracat gerçekleştirmektedir. İhracat kalemleri ise mobilya, tekstil, demir, çelik ve sac gibi ürünlerden oluşuyor” diye konuştu.

İki ülke arasındaki rakamların yeterli olmadığını belirten Başkan Büyüksimitci, “İki ülke arasındaki dış ticaret hacmimizi daha da geliştirmek adına ciddi potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah karşılıklı diyaloglarla Letonya ile çok daha yüksek ticaret hacimlerine ulaşabilmeyi umuyoruz. Letonya ile ticaretimizin artması adına Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız” şeklinde sözlerini tamamladı.

