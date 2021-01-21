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Başkan Cabbar’dan kimsesiz kadına ev taşıma desteği

21.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Develi İlçesi’nde Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kimsesiz bir kadının ev taşıma isteğini geri çevirmedi.M.

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kimsesiz bir kadının ev taşıma isteğini geri çevirmedi.
M. Asım Köksal Mahallesinde yalnız yaşayan Fatma Yılmaz’ın; Tomarza’nın Akdere Mahallesinde yaşayan kardeşinin yanına taşınma isteğinin kendisine ulaşmasından sonra ekipleri seferber eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Bir başına yaşayan teyzemizi bu soğukta mağdur etmemek için ekiplerimizi seferber ederek kardeşinin evine teslim ettik. Zor durumda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına Belediye olarak her daim hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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