Başkan Çalık: “İstanbul’un en büyük sorunu artan nüfus”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’un en büyük sorunu artan nüfus” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Arel Üniversitesi ev sahipliğinde online gerçekleştirilen 1. Uluslararası Örgütler Yönetimi Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı. 10 panelde 40 konuşmacının yer aldığı kongrede bilimsel araştırmaların yanı sıra yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör konuları kapsamında sunumlar gerçekleşti. Açılış töreninden sonra ilk konferansı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Kongrede “İlçe Belediyelerinde Yerel Yönetim ve Büyükşehir Yönetimi ile Etkileşim” konulu Yerel Yönetimler Paneli’ne konuşmacı olarak katılan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün İstanbul’un yönetiminde 16 milyon insanın çıkarlarını gözeten bir anlayışın hakim olduğunu söylemek isterim. Bunu İstanbul’un 39 ilçesine ayrılan bütçe ve yapılan yatırımlardan çok net bir şekilde görebilirsiniz. Örgütsel yönetim bağlamında Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki sorunların giderilmesinin tek yolu eski siyasi alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak halkın çıkarlarını en üst noktaya çıkarmamızdır. Ancak bu şekilde gerekli eşgüdüm ve iyi bir ilişki ortaya koyulabilir” dedi.

“İlçe belediyeleri kendi sınırları içinde güçsüz hale getirildi”

2014 Yerel Seçimleri öncesi yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle ilçe belediyelerinin hizmet aktarımının kısıtlandığını dile getiren Başkan Çalık, “2014’te büyükşehir belediyelerine bağımlı kılınan ilçe belediyeleri siyaseten de daha güçsüz hale getirildi" dedi.

Çalık, Beylikdüzü’nde Yakuplu Mahallesi’nin kültür sanata çok ihtiyacı olan bir bölge olduğunu, yatırım yapmak istediklerinde geçmiş dönemlerde onaylanmadığını belirtti. Çalık, “2010 yılında yapılan kanun değişikliği ile kentsel dönüşüm yetkisi sadece büyükşehir belediyelerine verildi. Bu konu da ilçe belediyelerinin politikalarını uygulayamaz hale gelmesine sebebiyet verdi. Siyasi çıkara kurban edilemeyecek kadar kıymetli bir meseleden bahsediyoruz. Gürpınar Siteler Bölgemiz var örneğin. Burada kentsel dönüşüme muhtaç 3 bin konut var. Geçen dönem, kentsel dönüşümün önünü açan plan notunu gündeme aldığımız için Büyükşehir Belediyesi ile davalık olduk. Maalesef o dönem hayata geçiremedik. Bu dönem Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız uzlaşı neticesinde ilk etap kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık ama 4 yıl kaybettik” ifadelerinde bulundu.

“İstanbul’un en büyük sorunu artan nüfus”

"İstanbul’un en önemli sorunu nedir?" sorusuna cevap olarak “İstanbul’un en önemli problemi nüfustur” diyen Çalık, “Nüfustaki artış, hızlı haraketlilik, nüfusun kontrol altına alınamayışı en büyük sorundur. Fakat bu yeni yapıların imara açılmasıyla çözülebilecek bir konu değil. İstanbul’un bir kapasitesi var, Türkiye’nin dört bir yanına yatırım yapmak gerekiyor. Böylece yeni göçleri önlemiş oluruz. Deprem kuşağındayız. Olası bir depremde İstanbul ve Türkiye çok ciddi zarar görür. İstanbul’a yoğunlaşmayı düşürmeliyiz” diye konuştu.

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