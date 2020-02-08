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Başkan Çay’dan Büyükşehir’e sel tepkisi

ADANA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede meydana gelen sel felaketinin ardından oluşan tahribatları gidermek için Adana Büyükşehir Belediyesinden hiç bir yetkilinin çözüm ve koordinasyon için ilçede olmayışını kınadı.10 Şubat Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediye meclisinde gündem dışı söz alarak bu tepkisini dile getireceğini ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay şunları söyledi;"Bugün 3’üncü gün ve halen Belemedik Mahallesi yolunda selin aldığı 3 yoldan ilk kısmını tamamlayıp açamayan ve devletin Kaymakamı, Belediye Başkanı ve BOTAŞ sorumluları burada çaresizliği yaşarken, Büyükşehir’den bir yetkilinin bile bölgede olmaması, koordine sağlanamaması ve bizimle muhatap olmamasını kınıyorum.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede meydana gelen sel felaketinin ardından oluşan tahribatları gidermek için Adana Büyükşehir Belediyesinden hiç bir yetkilinin çözüm ve koordinasyon için ilçede olmayışını kınadı.
10 Şubat Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediye meclisinde gündem dışı söz alarak bu tepkisini dile getireceğini ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay şunları söyledi;
"Bugün 3’üncü gün ve halen Belemedik Mahallesi yolunda selin aldığı 3 yoldan ilk kısmını tamamlayıp açamayan ve devletin Kaymakamı, Belediye Başkanı ve BOTAŞ sorumluları burada çaresizliği yaşarken, Büyükşehir’den bir yetkilinin bile bölgede olmaması, koordine sağlanamaması ve bizimle muhatap olmamasını kınıyorum. Bu ayıp size fazlasıyla yeter. Bir operatör çaresizce burada bir şey yapamıyor. Eksvatör var ama büzü kaldıracak halat yok. Bu nasıl bir hizmet anlayışı beynim almıyor. Utanıyorum, belki siz de utanırsınız. Dün bölgeye gelen Fen İşleri Daire Başkanı ve Yol Müdürü ile Pozantı CHP İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ile çizmeyle poz verip gitmekle sahada sonuç alınmıyor. Pozantı Belediye Başkanı olarak bir geçmiş olsun deme nezaketinden bile yoksun olmanıza şaşıyorum sadece. Bir koordinasyon sağlamamanız bir şeyin çözümüne katkı koymamanız sizi yüceltmiyor, bu halkın önünde bilesiniz. Zeydan Karalar Başkanım sana sesleniyorum. Burada çaresizlik var ama bunu bil. Bir tane bizi muhatap alan ve sahada olan yetkiliniz yok. Takdir bu saatten sonra sizin diyecek de bir şeyim yok. Diyeceklerimi Pazartesi Büyükşehir Belediyesi Meclisinde diyeceğim."

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