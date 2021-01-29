Başkan Çelik, Hızlı ve yönetimini tebrik etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, kongre ile yeniden il başkanlığına seçilen AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı’yı ziyaret ederek, tebrik etti.

Kısa süre önce gerçekleştirilen kongre ile AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Hızlı ve yeni yönetimini ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Ziyarette konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Hızlı ve yönetimine üstün başarılar dileyerek, “Başkanımızı ve yeniden seçilen yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum. Bugüne kadar gerek il başkanı gerekse yönetim kurulu üyesi olarak şehrimize, partimize hizmet etmiş olan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, başkanlarımıza da hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Salih Başkanımız başkanlığında 17 ilçe teşkilatı, belediye başkanları, milletvekilleriyle birlikte AK Parti Manisa Ailesi şehrimize daha fazla hizmet edebilmek için can siperane çalışacak, büyük başarılara imza atacaktır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Biz her zaman bu partinin bir neferi, üyesi olarak başkanımızın emrindeyiz. Onun koordinasyonunda daha iyi hizmet edebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapabilmek adına çaba ve gayret sarf edeceğimizden kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Tekrar başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İl Başkanı Salih Hızlı ve ekibine iyi dilek ve temennilerini ileten AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ise “Allah utandırmasın. İnşallah biz de Şehzadeler İlçe Teşkilatı olarak il başkanımızın emrinde, talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ise “Hep birlikte Manisa için çalışmaya devam ediyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanımızı en iyi anlayan insanlardan biriyim. Belediye Başkanlığı sürecinde onun yapmış olduğu fedakarlığın farkındayım. Bu salgın sürecinde de müthiş çalışmaklar yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu arada ilçe başkanımız ile de uyum içerinde çalıyor olmaları bizi memnun ediyor. İnşallah bundan sonra da Manisa için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Onların varlığı bizim için son derece önemli. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

