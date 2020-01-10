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  4. Başkan Çetin gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Başkan Çetin gazetecilerle kahvaltıda buluştu

ANKARA HABERLERİ  | 10.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.Gazetecilerin onuruna verilen kahvaltıya Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, yayın hayatına devam eden yerel gazete, televizyon, internet haber sitesi ve ulusal haber ajansları çalışanları katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Gazetecilerin onuruna verilen kahvaltıya Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, yayın hayatına devam eden yerel gazete, televizyon, internet haber sitesi ve ulusal haber ajansları çalışanları katıldı. Basın mensupları adına bir konuşma yapan Aydın Tufan, mesleğinin ve basının demokrasinin, fikir özgürlüğünün ve insan haklarının gelişmesinde çok büyük katkısı bulunduğunu belirterek, “Günümüzde Türk basını, yazılı ve görsel alanda olduğu kadar, teknolojinin gelişmesiyle sanal ortamda da büyük ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. Bu ilerlemenin mimarı olan gazetecilerin sıkıntılarının giderilmesi, basınımızın yanı sıra demokrasiyi de daha güçlü kılacaktır. Bizler de, sektörümüzdeki sorunları aşabilmemiz için daha fazla örgütlenmeli, dayanışma ve mücadele gücümüzle birlikte hareket etmeliyiz. Toplumun gelişmesine katkı sağlayan, halkın gözü ve kulağı olan, gece, gündüz, soğuk, sıcak, yağmur,kar,kış,çamur demeden çalışan basın emekçilerinin dayanışma gününü kutluyorum” dedi.
Gazeteciler, basınla olan yakın diyaloğundan ve ilgisinden dolayı Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür ettiler. Basın mensupları ile sürekli sıcak diyalog içinde olduklarını belirten Başkan Çetin ise, "Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerine bağlı, zaman gözetmeksizin çalışan siz basın mensuplarımızın emeği çok büyük. Gazeteciliğin siyasetle benzerliğini ortaya koymak gerekir. Bizlerin de sizler gibi mesai kavramı bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her an hizmet etmemiz gerekmektedir. Bizim ortaya koyduğumuz proje ve hizmetler toplumu ilgilendirmektedir. Yapılan işler kamuya mal olmaktadır. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Sizler topluma bilgi ulaştırmak haber ulaştırmak için gerçekten çok ciddi iş yapan bir kesimsiniz. Bazen mesleğinizin o kadar riskleri oluyor ki. Şehrimize ve ilçemize de büyük katkılar sunan siz değerli gazetecilerimizin, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.
Kahvaltının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, günün anısına gazetecilere hediyelerini takdim etti.

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