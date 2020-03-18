YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim"

Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.Salgının en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Ceyhun, "Sağlık bakanımızın dün gece yaptığı yaptığı açıklamada belirttiği gibi ülkemizde Korona virüs vaka sayısı 98 oldu.

Başkan Ceyhun: "Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüse karşı alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.
Salgının en az zararla atlatılması temennisinde bulunan Ceyhun, "Sağlık bakanımızın dün gece yaptığı yaptığı açıklamada belirttiği gibi ülkemizde Korona virüs vaka sayısı 98 oldu. 1 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabbim’den rahmet diliyoruz. Yetkililerin belirttiği gibi tablonun daha da kötüleşmemesi için mümkün oldukça zamanımızı evde izole olarak geçirelim. Toplantıları, ev gezmelerini, nişan-söz-düğün-mevlüt törenlerini davetlerini, dışarıda ve kalabalık ortamda yapılacak her türlü faaliyeti bir süreliğine erteleyelim, seyahat etmeyelim. Acil olmadıkça hastanelere ve diğer sağlık merkezlerine de gitmeyelim. Bu çok önemli. Rabbimin izniyle böyle önlemler ve kişisel korunma yöntemlerini uygulayarak dünyayı kasıp kavuran bu salgını çok zarar görmeden atlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Belediyeden Korona virüse karşı örnek uygulama

Belediyeden Korona virüse karşı örnek uygulama

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:34

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.