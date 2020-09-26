Başkan Çınar, başarının anahtarını gençlerle paylaştı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezindeki ek ders programlarından yararlanıp üniversite sınavını kazanan gençlerle sohbet etti, gelecek meslek hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinin bahçesinde gençlerle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tek tek söz alıp kazandıkları üniversiteleri ve hedeflerini anlatan gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Öğrencilere aile, sosyal ve meslek hayatlarıyla ilgili önerilerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dürüstlük, çalışkanlık ve fedakârlığın başarılı bir hayatın anahtarı olduğunu söyledi.

2023 vizyonun uygun yatırımları ve eğitim projeleri

Karşılıklı sohbet ve samimi bir havada geçen sohbette öğrencilerin tüm sorularına yanıt veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel yatırımlardan kültürel hizmetlere, tarımdan sosyal yardıma, spordan eğitime, çevreden dezavantajlı gruplara kadar hayata geçirdiği ve devam eden ‘insan odaklı’ yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Gençlerin fikirlerine her zaman önemsediklerini belirten Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta hizmete açtıkları Millet Kıraathaneleri, Kitap Kafeler, Yeşilkonaklar, Kültür ve Sanat Merkezleri ve Bilgi Evleriyle gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunduklarını söyledi.

Eğitim merkezlerinden faydalanan çok sayıda öğrencinin hedefledikleri okulları kazandıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversite sınavını kazanan gençlerin çok çalışmalarını, sabırlı olmalarını, sosyal ve sportif yönlerini güçlendirmelerini istedi.