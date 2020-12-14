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Başkan Çolakbayrakdar’dan vergi çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, borç yapılandırmayla ilgili büyük kolaylıklar sunan 7256 Sayılı Vergi Affı çerçevesinde son günün 31 Aralık Perşembe Günü olduğunu hatırlatarak, mükelleflerin bu fırsatı kaçırmamalarını istedi.Ödemeleri belediyelerde yapılan emlak, ilan- reklam, çevre temizlik ve eğlence vergilerine dair borcu olanlar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sevgili hemşerilerim; unutmayalım ki, ‘Vergi geleceğimizin teminatıdır, Vergi Vermek, Kutsaldır’.

Başkan Çolakbayrakdar’dan vergi çağrısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, borç yapılandırmayla ilgili büyük kolaylıklar sunan 7256 Sayılı Vergi Affı çerçevesinde son günün 31 Aralık Perşembe Günü olduğunu hatırlatarak, mükelleflerin bu fırsatı kaçırmamalarını istedi.
Ödemeleri belediyelerde yapılan emlak, ilan- reklam, çevre temizlik ve eğlence vergilerine dair borcu olanlar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sevgili hemşerilerim; unutmayalım ki, ‘Vergi geleceğimizin teminatıdır, Vergi Vermek, Kutsaldır’. 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesiyle belediyeye olan borçlarınızı yapılandırabiliyorsunuz. Sizlerin bu yapılandırma hizmetinden faydalanmanız çok önemli. Çünkü sizlerin ödediğiniz vergiler daha iyi hizmetler olarak geri dönecek. Yatırılan her kuruş Kocasinan’a hizmet olarak geri dönecektir ve aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de teşvik edecektir. Belediye olarak yaptığımız projelerde ve hizmetlerde vergi ödemelerinin büyük bir payı vardır. Bu konuda özellikle vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları (ebelediye.kocasinan.bel.tr) internetten ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak ve yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyor, ödedikleri verginin hizmet olarak geri döndüğünü hatırlatıyor ve şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.” diyerek noktaladı.

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