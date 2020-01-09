YURTHABER
  4. Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, büyük emek sarf ederek, mesleğin getirdiği zorluklara karşın kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme noktasında görevini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının demokraside önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, “Basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.Başkan Şaban Çopuroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, büyük emek sarf ederek, mesleğin getirdiği zorluklara karşın kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme noktasında görevini en iyi şekilde yapan basın mensuplarının demokraside önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, “Basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.
Başkan Şaban Çopuroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, şunları söyledi:
"Bazı dönemlerde yaşanan demokrasinin askıya alındığı süreçlerde maalesef ülkemizde hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü de askıya alınırken ciddi anlamda baskılar yaşandığını biliyoruz. Bu süreçlerle birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek başbakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu süreçlerde son 16 yılda ülkemiz genelinde ciddi reformlar yapılmıştır. Bu reformlarla birlikte Türk basınının zenginleşmesi, çeşitlenmesi, demokratik ve özgürlükçe bir yapıya kavuşmasına da vesile olmuştur. Bu yönüyle demokrasinin vazgeçilmezi olan basın, basın çalışanlarının daha iyi hizmet vermesini, kamuoyunu aydınlatılmasını noktasında yaptığı görevi önemsiyoruz. Biz biliyoruz ki; günün her saatinde haber peşinde koşarak emek sarf eden, zor şartlar altında görevlerini yerine getiren, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatmaya çalışan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, kentimizle ilgili tanıtımı ve sosyal etkinlikleri konusunda, ekonomik anlamda gelişmesine yaptıkları haberlerle katkı sunan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bundan sonraki hayatlarında ve mesleklerinde başarılar diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Kocasinan’da ‘Çözüm Merkezi’ ile 86 bin talep, çözüme kavuşturulduKocasinan’da ‘Çözüm Merkezi’ ile 86 bin talep, çözüme kavuşturuldu
Toyota Plaza Aksoy’un kampanyaları yeni yılda da devam ediyorToyota Plaza Aksoy’un kampanyaları yeni yılda da devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Öz kızını taciz edip porno izletti

Öz kızını taciz edip porno izletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.