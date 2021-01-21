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Başkan Dağtekin’den kongre sonrası teşekkür mesajı

21.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Başkan Dağtekin’den kongre sonrası teşekkür mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7. Olağan İl Kongresi’nin büyük bir coşku ve heyecanla geçtiğini belirterek tüm teşkilat mensuplarına teşekkür mesajı yayımladı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin kongre sonrası yayımladığı teşekkür mesajında 7. Olağan il kongresinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Dağtekin, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, delegelerimizin desteğiyle şahsım ve yönetim kurulumuzla tekrar bu göreve layık görüldük. Kongre sürecimizde şahsıma yeniden İl Başkanlığı görevini tevdi eden ve telekonferansla kongremize bağlanan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni bir döneme başladığımız bu günlerden itibaren, yönetim kurulumuz ve kongresini tamamladığımız ilçe başkanımızla birlikte memleketimizi daha ilerilere ulaştırma gayretinde olacağız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bilip, her kesimi kucaklayan, kutuplaştırıcı değil birleştirici bir anlayışla Adıyaman’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük kongreyle birlikte de önümüzde 2023’e kadar gidecek süreci taşıyacak yeni kadrolarla daha güçlü bir şekilde bu yürüyüşümüze Allah’ın izniyle devam edeceğiz. 2023 sonrası ise daha büyük hedefleri tartışılabilecek, konuşabilecek bir imkanı ve bu anlamda Türkiye’yi 2023 sonrasına götürecek ruhsatı milletimizden alarak yolumuza devam edeceğiz. Elbette bu kongremizle birlikte görev alacak arkadaşlarımız da bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz uğraş vereceklerinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu vesile ile kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Adıyaman teşkilatlarında görev almış tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Görevi devreden dava arkadaşlarıma partim adına teşekkür ediyor, bayrağı devralan tüm kardeşlerime Rabbimden birlik, beraberlik ve muvaffakiyetler diliyor, tüm yol arkadaşlarımı, hanım kardeşlerimi, genç kardeşlerimi ve AK Partimize gönül vermiş tüm Adıyamanlı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” diye konuştu.

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