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Başkan Demirtaş’tan sağlık çalışanlarına jest

SAMSUN HABERLERİ  | 17.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanlarına jest yaptı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sağlık çalışanlarına buket çiçek göndererek moral desteği verdi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanlarına jest yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sağlık çalışanlarına buket çiçek göndererek moral desteği verdi. Başkan Demirtaş ayrıca kurallara uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Kovid-19 nedeniyle evine gidemeyen, çocuklarını göremeyen ve zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarına buket çiçek göndererek moral desteği veren Başkan Demirtaş, “Hastalık durumunda canımızı ve sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın, görevlerinin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istedik. Çünkü görüyoruz ve tanık oluyoruz ki sağlık çalışanlarımız insan sağlığını kendi sağlıklarından çok önde tutan kahramanlardır. Biz daha sağlıklı olalım diye kendi sağlıklarını bile tehlikeye atacak kadar görevlerine bağlıdırlar. Özellikle dünyanın salgın ile mücadele ettiği günümüzde doktorlarımızın değeri bir kez daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Tüm doktorlarımıza, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.
Demirtaş’ın bu jesti doktorları ve sağlık çalışanlarını da mutlu etti. Kovid-19 nedeniyle insan sağlığına verilen önemin daha çok öne çıktığını ifade eden doktorlar, “Bizler sadece bugün değil, her zaman insanlarımızın daha sağlıklı ve hastalıklardan uzak kaliteli bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Zaman zaman olumsuzluklarında kamuoyuna yansıdığı görevimizi yaparken böylesi güzel jestler bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman diyalog halinde olduğumuz Başkanımız Necattin Demirtaş’a bu güzel jesti için teşekkür ederiz” diye konuştular.

“Sevdiklerimiz için kurallara uyalım”
Zor günlerin mutlaka aşılacağını ancak halkın sağlık çalışanlarına yardımcı olması gerektiğini belirten Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
"Maske, temizlik ve mesafe. Devletimiz ısrarla bu kurallara uyulmasını istiyor. Bizler için milletimiz için bunun yapılmasını halkımızdan bekliyor. Kurallara harfiyen uyulduğunda sağlık çalışanlarımızın eli de rahatlamış olacak. İlkadım Belediyesi olarak bizlerde sevdiklerimiz ve bir can kaybının bile yaşanmaması için halkımıza çağrı yapıyoruz; Ne olur kurallara uyalım.”

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