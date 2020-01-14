YURTHABER
  4. Başkan Deniz Köken, çocuklara bot ve mont hediye etti

Başkan Deniz Köken, çocuklara bot ve mont hediye etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen kampanya kapsamında, bin adet çocuğa sıfır bot ve mont hediye edildi.Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Şefkateli Mağazası, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için bir kampanya düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen kampanya kapsamında, bin adet çocuğa sıfır bot ve mont hediye edildi.
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Şefkateli Mağazası, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında bin adet çocuğa sıfır bot ve mont hediye edildi. Çocuklara bot ve montlarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şefkateli Mağazası’nda giydirdi. Çocuklarla sohbet eden ve onları tek tek giydiren Başkanı Deniz Köken, “Bizim Şefkateli Mağazamız zaten giyim üzerine yoğun bir şekilde ciddi bir hizmet veriyor. Biz bu kış şartlarında çocuklarımıza kaban ve bot hediye etmek için kampanya yaptık. Hamdolsun şu an ciddi bir katılımla bin çocuğumuzu giydireceğiz. Bu kampanya devam edecek inşallah. Kışın hiç kimse üşümesin istiyoruz. Çocuklar her şeyin en güzeline layık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Kartallı minikler tarafından anıldıAtatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Kartallı minikler tarafından anıldı
Milletvekili Hamzaçebi’den TÜMBİKON Genel Başkanı Akay’a ziyaretMilletvekili Hamzaçebi’den TÜMBİKON Genel Başkanı Akay’a ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.