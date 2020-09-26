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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İki mahalle de toplam 5800 metre yol asfaltlandı”

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Alt yapı çalışmalarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi, Keykubat ve Şirintepe mahallerin de gerçekleştirildiği yol ve çevre düzenleme çalışmaları ile adeta iki mahallenin tüm yollarını yeniledi.2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ama asfalt çalışmasında da rekor kırdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Alt yapı çalışmalarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi, Keykubat ve Şirintepe mahallerin de gerçekleştirildiği yol ve çevre düzenleme çalışmaları ile adeta iki mahallenin tüm yollarını yeniledi.
2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ama asfalt çalışmasında da rekor kırdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyemiz korona virüsle birlikte düşen bitüm fiyatını değerlendirerek, ilçede asfalt çalışmalarını hızlandırdık. Sadece Şirintepe ve Keykubat mahallelerimizde olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar ile 6 bin 850 ton asfalt üretimi ile 5 kilometre 800 metre yolumuzu asfaltladık. Her iki mahallemizin tüm yolları kaldırım çalışmaları ile bir bütün içinde yenilenmiştir" dedi.
Melikgazi’nin yollarını güvenli, seri ve konforlu hale getirmek için hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bir taraftan imarda yeni yollar açarken, diğer taraftan yoğun kullanımdan dolayı bozulan yolları asfaltladıklarını sözlerine ekledi.

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