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Başkan Ensari eline kürek alıp kar temizledi

22.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, eline kürek alarak gece yarısı kar temizleme çalışması yürüten ekibe destek oldu.Türkiye’nin en soğuk ve en çok kar alan ilçelerinden biri olan Çaldıran’da günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, eline kürek alarak gece yarısı kar temizleme çalışması yürüten ekibe destek oldu.
Türkiye’nin en soğuk ve en çok kar alan ilçelerinden biri olan Çaldıran’da günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde kapanan yolları ulaşıma açan Çaldıran Belediyesi, çarşı merkezindeki kaldırımları da temizleyerek buzlanmaya karşı tuzladı. Gece Azerbaycan Caddesi’nin kaldırımlarını temizleyen belediye ekiplerini ziyaret eden Başkan Şefik Ensari, eline kürek alarak bir süre çalıştı.
Etkili olan kar yağışının ardından gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Ensari, “İlçemizde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı. Biz de Çaldıran Belediyesi olarak halkımızın rahatı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm mahalle yollarımızı açtıktan sonra bugün de araç ve yaya yoğunluğunun bulunduğu çarşı merkezinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Burada ekiplerimiz kaldırımları küreklerle temizlerken, iş makinesi yardımıyla temizlediğimiz kar yığınını şehir dışına çıkarıyoruz. Aynı zamanda çatılarda oluşan buz sarkıtlarını da titizlikle temizliyoruz. Aynı zamanda araç ve yaya trafiğinin güvenliği için de tuzlama çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz” dedi.

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