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Başkan Ercan öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

ANKARA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrencileri ziyaret ederek, okul heyecanlarına ortak oldu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrencileri ziyaret ederek, okul heyecanlarına ortak oldu. Bucuk İlkokulu’na giden Başkan Ercan, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarı diledi.
Yüz yüze eğitimde ilk aşama anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarla birlikte 21 Eylül’de başlamıştı. İlkokul 2, 3, 4. sınıflar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıf öğrencileri ise 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başladı. Başkan Murat Ercan, Bucuk İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Ercan sınıfları dolaşarak, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrencilerin okul heyecanına ortak olan Başkan Ercan, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunarak, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.
Sincan Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere yönelik her projenin destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ercan, eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin tertemiz sınıflarda, daha hijyenik ortamlarda bulunabilmeleri için okullarda yürütülen dezenfekte çalışmalarına destek verdiklerini belirten Başkan Ercan, “Ailelerimizin içi rahat olsun. Sincan Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimiz okulların dezenfeksiyon işlemlerini büyük bir titizlikle yaptı. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli, üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak bu süreci atlatacağız. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

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