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Başkan Erdem: "Ceyhan’da asfaltsız yol kalmayacak"

ADANA HABERLERİ  | 27.11.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Tatarlı, Çataklı mahallelerinde sathi asfalt çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında, Ceyhan’ın mahallelerinde olduğu kadar köylerde de yol çalışmaları devam edeceğini belirten Başkan Erdem, "Tatarlı ve Çataklı mahallelerimize verdiğimiz sözü tutarak 11 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını gerçekleştirdik.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Tatarlı, Çataklı mahallelerinde sathi asfalt çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.
Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında, Ceyhan’ın mahallelerinde olduğu kadar köylerde de yol çalışmaları devam edeceğini belirten Başkan Erdem, "Tatarlı ve Çataklı mahallelerimize verdiğimiz sözü tutarak 11 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını gerçekleştirdik. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek köyün sorunlarını çözüme kavuşturan Başkan Erdem, "Ekiplerimiz gece gündüz çalışmaya devam edecek" dedi.
Yıllardır ihmal edilmiş mahallerinin sorunlarının giderilmesi için dezavantajlı mahallelere hizmet önceliği tanıdıklarını belirten Erdem, "Tatarlı ve Çataklı mahallelerimizde sathi asfalt çalışmalarımızı bugün başladık ve verdiğimiz sözü yerine getirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ederek Ceyhan’ın yollarını güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi Ceyhan’da asfaltsız yol ve alt yapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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