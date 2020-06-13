Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Ceyhan’ı anlattı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na pandemi süresince salgın riskine karşı Ceyhan’da alınan önlemler ve Ceyhan Belediyesi’nin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Telekonferans yöntemi ile yapılan toplantıya Adana’dan 4 belediye başkanı olmak üzere 30 belediye başkanı katıldı.

Çukurova, İmamoğlu, Seyhan, Şambayat, Kesmetepe, Çelikhan Pınarbaşı, Gölbaşı, Harmanlı, Yaylakonak, Tut, Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Yeşilova, Araban, Karkamış, Arsuz, Defne, Erzin, Samandağ, Gönen, Nurhak, Mezitli, Tarsus, Düziçi ve Yarbaşı belediye başkanlıklarının tek tek ilçelerinde yapılan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını anlattığı toplantı 2 saat sürdü. Bütün belediye başkanlarını tek tek dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’in yaptığı sunumu ilgi ile dinledi. Başkan Erdem’in yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve toplantıya katılan diğer belediye başkanlarını selamlayan Başkan Erdem Korona virüs salgını dolayısıyla Ceyhan’da alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

"11 Mart’tan bu yana ilçemizde dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik" diyen Başkan Erdem;" Bütün caddeleri baştan aşağı özel solüsyonlarla yıkadık. Vatandaşlarımıza 58 bin 400 adet hijyen malzemesi dağıttık. Pazar yerlerimizde sosyal mesafe çizgileri çizerek vatandaşlarımızın sürece adapte olmasını kolaylaştırmaya çalıştık. Ayrıca dezenfeksiyon için özel ekipler kurarak 7560 kurum kuruluş, halka açık alan ve ibadethanelerde dezenfeksiyon yaptık. İlçemizin bütün işlek caddelerine dezenfeksiyon tüneli kurarak bulaş riskini en aza indirgemeye özen gösterdik. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen vatandaşlarımıza 8100 adet erzak kolisi ve un yardımında bulunduk. İlçemizde bulunan apartman görevlerimizin çocuklarına 200 adet bayramlık hediye ettik" dedi.