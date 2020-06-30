YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Erden, eskileri yaşatıyor

Başkan Erden, eskileri yaşatıyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, 2011 yılında başlattığı “Toplayalım, kaybolmasın” kampanyasını tekrar hayata geçirdi.

Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, 2011 yılında başlattığı “Toplayalım, kaybolmasın” kampanyasını tekrar hayata geçirdi. “Tekrar eskiciliğe başlıyoruz” başlığıyla açıklama yapan Başkan Erden, kampanyaya destek olması için Yenipazarlılara seslendi.
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde atalardan kalan eşyalar tekrar gün yüzüne çıkıyor. Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, 2011 yılındaki başkanlık döneminde başlattığı kampanyayı tekrar başlatarak, Yenipazarlılara seslendi. “Yaşadığımız ilçenin bir hafızası, bir hikayesi olsun” sloganıyla yola çıkan Başkan Erden, kültür varlıklarını korumak adına, atalardan kalan tüm belge, eski eşya, iğne oyası, giysi ve fotoğrafların toplanarak sergilenmesi için Yenipazarlılara seslendi.
Daha önceki başkanlık döneminde toplanan eşyaların eski belediye binasında sergilendiğini hatırlatan Başkan Erden, bir sebeple ortadan kaybolan bu hatıraları tekrar topladıklarını belirterek “Bu hatıralarımızın başlarına geleni biliyorsunuz. Atıldıkları yerlerden bulabildiğimiz, kurtarabildiğimiz kadarını çıkardık, şimdilik Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Kültür Merkezi’nin orta katına yerleştirdik. Tekrar, bu mirası hemşerilerimizin, misafirlerimizin, aslında tüm insanlığın hizmetine sunalım istiyoruz” dedi.
Babasının eşyalarını bağışladı
Tekrar hayata geçirdiği kampanya ile Yenipazarlılara seslenen Başkan Erden; “Ben, rahmetli babamın arabalarının, daha önce verdiklerime ek olarak birkaç orijinal parçasını daha ve kendi hayatımın farklı dönemlerinde kullandığım bazı eşyaları bağışlayarak, ‘Toplayalım, Kaybolmasın’ kampanyasını yeniden başlatıyorum” diyerek kampanyaya destek olmaları için Yenipazarlı vatandaşlara seslendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:43
Öğle
13:17
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
Filiz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.