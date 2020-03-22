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Başkan Ergün: “Hijyen çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz”

MANİSA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede periyodik olarak çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede periyodik olarak çalışmalarına devam ediyor. İlk günden itibaren tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hijyen çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs ile mücadeleye ilk günden beri hassasiyet gösterdiklerini ve tüm birimleriyle seferber olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlk günden itibaren koronavirüsle mücadeleye hassasiyet gösterdik. Camilerden cemevlerine, oto terminallerden otobüs duraklarına, toplu ulaşım araçlarından ticari taksilere, servis araçlarından kamu kurumlarına, çocuk parklarından kütüphanelere kadar tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon uygulamalarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra cadde ve sokaklarımızda temizlik ve yıkama çalışmaları da yapıyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizin de belirtilen kurallara riayet etmesiyle hep birlikte bu zorlu süreci Allah’ın izniyle aşacağız” dedi.

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