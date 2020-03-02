YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Ergün, MHP’li belediye başkanlarını ağırladı

Başkan Ergün, MHP’li belediye başkanlarını ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 02.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ağırladı.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Ergün, MHP’li belediye başkanlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ağırladı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’nın da yer aldığı ziyarette Manisa’ya yapılması planlanan ve devam eden projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe ilçe değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette projelerin son durumları ve planlanan projeler üzerine görüş verişinde bulunuldu.

Başkan Ergün, MHP’li belediye başkanlarını ağırladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Manisa Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:34
Öğle
13:27
İkindi
16:38
Akşam
19:11
Yatsı
20:27

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.