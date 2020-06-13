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Başkan Esen Kılıçdaroğlu’na Konyaaltı’nı anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in de aralarında bulunduğu Akdeniz Bölgesi’nin CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla video konferans toplantısı ile bir araya geldi.Toplantıya Antalya, Adana, Adıyaman, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye’den 32 ilçe belediye başkanı katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in de aralarında bulunduğu Akdeniz Bölgesi’nin CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla video konferans toplantısı ile bir araya geldi.
Toplantıya Antalya, Adana, Adıyaman, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye’den 32 ilçe belediye başkanı katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de toplantıya katılarak, korona virüs tedbirlerine yönelik ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı.
Başkan Semih Esen, Konyaaltı’nda 1 milyon maske dağıttıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu ve diğer belediye başkanlarına şu bilgileri verdi: “Nüfusumuzun beş katı oranında maske dağıttık. Pazar yerlerimizde gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alışverişlerini yapmaları sağladık. Halkımızın ortak kullandığı alanları sık sık dezenfekte ettik. Sokak hayvanlarımıza bu süreçte sahip çıktık. Vatandaşlarımıza evde kaldıkları süreçte kitap dağıttık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreci Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak yönettik. Normalleşme dönemine ilişkin gerekli tedbir ve çalışmaları yaptık” dedi.
Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından koronavirüs sürecinde ve yeni normalleşme adımları çerçevesinde yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, gelecek süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdi.

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