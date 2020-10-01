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Başkan Geylani, Karşıyaka Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

BİTLİS HABERLERİ  | 01.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, rutin olarak gerçekleştirdiği mahalle denetimlerine devam ediyor.Tatvan Belediyesine bağlı ekipler tarafından mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Geylani, Karşıyaka Mahallesi’nde tamamlanan yolları denetledi.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, rutin olarak gerçekleştirdiği mahalle denetimlerine devam ediyor.
Tatvan Belediyesine bağlı ekipler tarafından mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Geylani, Karşıyaka Mahallesi’nde tamamlanan yolları denetledi. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Geylani, mahallelilerin taleplerini dinleyerek birim amirlerine çözümü konusunda talimat verdi. Ardından Esentepe Mahallesi’ne geçen Başkan Geylani, yeni başlanan semt sahası inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tatvan Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ile bir araya gelen Başkan Geylani, personellerin gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Geylani, “Herkes birey olarak nasıl evi için çalışıp didiniyorsa, bir şehirde o belediyenin evidir. Bu bilinçle özverili bir şekilde çalışmalıyız. Bizim yaptığımız tüm hizmetler yine bizim içindir. Bu şehirde herkes birbirinin arkadaşı, dostu ve akrabasıdır. Bu yüzden yapacağımız tüm hizmetler halkımız için ve yine halktan biri olarak bizim içindir. Bu bilinçle herkesin özveri ile çalışması ve bu şekilde hareket etmesi gerekiyor” dedi.

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