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Başkan Güler’den gönüllü kursiyerlere teşekkür belgesi

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Köşk Belediyesi ve Köşk Halk Eğitimi Merkezi ortak çalışmasında maske üretimi gerçekleştiren kursiyerlere Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.Başkan Güler yaptığı konuşmada, "Köşk Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde üretim yapan kursiyerlerimizin gönülden yapmış oldukları bu katkı hem ülkemiz hem de Köşk’ümüz için çok değerlidir" dedi."Bu zorlu süreçte en güzel örneği bizlere en iyi şekilde yaşattınız"Köşk Belediyesinin malzeme, Halk Eğitim Merkezi’nin de üretim desteğiyle yürütülen tıbbi maske üretiminde çok ciddi bir üretim kapasitesi oluşturulduğuna ve ilçedeki mevcut ihtiyacın karşılandığına dikkat çeken Başkan Güler; “İlçemiz vatandaşları, değerli Köşklülerimizin ihtiyacı olan tıbbi maskenin üretimi noktasında ortak çalışma planı hazırlayarak üretim sürecini hızla başlattık.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Köşk Belediyesi ve Köşk Halk Eğitimi Merkezi ortak çalışmasında maske üretimi gerçekleştiren kursiyerlere Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Başkan Güler yaptığı konuşmada, "Köşk Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde üretim yapan kursiyerlerimizin gönülden yapmış oldukları bu katkı hem ülkemiz hem de Köşk’ümüz için çok değerlidir" dedi.

"Bu zorlu süreçte en güzel örneği bizlere en iyi şekilde yaşattınız"
Köşk Belediyesinin malzeme, Halk Eğitim Merkezi’nin de üretim desteğiyle yürütülen tıbbi maske üretiminde çok ciddi bir üretim kapasitesi oluşturulduğuna ve ilçedeki mevcut ihtiyacın karşılandığına dikkat çeken Başkan Güler; “İlçemiz vatandaşları, değerli Köşklülerimizin ihtiyacı olan tıbbi maskenin üretimi noktasında ortak çalışma planı hazırlayarak üretim sürecini hızla başlattık. Bizim milletimizin millet olma noktasında en temel özelliği; zor zamanlarda el ele gönül gönüle vererek ve hiç bir karşılık beklemeden o işin altına gövdesini koyarak o işin neticelenmesini sağlamaktır. Bu millet olmanın en güzel örneğidir ve bunu bizlere en iyi şekilde yaşattınız. Bu pandemi süresinde ilçemizin elzem ihtiyacı olan tıbbi maske üretimine gönüllü destek olmanızdan dolayı başta eğitmenlerimiz olmak üzere tüm kursiyerlerimize hemşehrilerim adına teşekkür ediyor ve hepinizi gönülden kutluyorum. Bu fedakârlığınız her türlü takdirin üzerindedir, Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından maske üretimine destek veren kursiyerlere Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

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