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Başkan Gülle: “Van TSO çatısı altında görevimizin başındayız”

VAN HABERLERİ  | 23.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) aylık toplantısı gerçekleşti.Toplantıda konuşan TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, son zamanlarda kuruldan gerçekleştirilen istifalara açıklık getirerek, kurula yeni kadın girişimcilerin katılacağını ifade etti.

Başkan Gülle: “Van TSO çatısı altında görevimizin başındayız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) aylık toplantısı gerçekleşti.
Toplantıda konuşan TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, son zamanlarda kuruldan gerçekleştirilen istifalara açıklık getirerek, kurula yeni kadın girişimcilerin katılacağını ifade etti. İlk olarak Kadın Girişimler Kurulu hakkında bilgiler veren Pınar Gülle, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmenin yanı sıra; kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları sunmak gibi görevler üstlendik” dedi.
Geçtiğimiz günlerde kuruldan istifa eden isimlerle ilgili konuşan Gülle, şunları söyledi:
“Ketimiz ve ülkemiz politikaları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstifa eden arkadaşlarımızın istifasını doğal görüyor ve saygıyla karşılıyoruz. İstifalar bireysel bir tutum olmakla beraber kurulumuzu hiçbir şekilde etkilemeyecektir. İstifa eden arkadaşların yerine diğer kadın girişimci arkadaşlarımızı davet ettik. Gelecek olan arkadaşlarımızla daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. İstifa eden arkadaşların Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘psikolojik baskıya maruz kaldık’ söylem ve açıklamalarını doğru bulmuyorum. Ekonomik ve ticari anlamda üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kentin en önemli çatı kuruluşu Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Görevimizin başında ve Van TSO çatısı altında kadınların ekonomide, ticarette söz sahibi olması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

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