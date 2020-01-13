Başkan Gültak, 11 yıl sonra çocuk sahibi olan çiftin mutluluğunu paylaştı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, 11 yılın ardından çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin’de bir ilk olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni bebek sahibi olan anne ve babaların heyecanını paylaşmaya devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında hayata geçen sosyal proje sayesinde, sadece iki hafta içinde 30 aileye ulaşıldı, mutluluklarına ortak olundu.

Başkan Gültak da bebek sahibi olan aileleri zaman zaman ziyaret ediyor, anne-babaların sevinç ve heyecanına ortak oluyor. Gültak, son olarak gördükleri tedavi sonucu, evliliklerinin üzerinden geçen 11 yılın ardından ilk kez çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini, Huzurkent Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret etti.

“Bebeğimizin ikinci bir dedesi daha oldu”

Pırlak çiftinin, ‘Sadullah İlker’ adını verdiği henüz 12 günlük minik bebeği, “Arkadaş, dünyaya hoş geldin” diyerek selamlayan Başkan Gültak, ardından bebeği kucağına aldı ve bir süre sevdi. Gültak’ın, en mutlu anlarında kendilerini ziyareti ve Hoş Geldin Bebek Projesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Pırlak çifti de “Çocuğumuzun bir tane daha dedesi oldu” diyerek, Gültak’a teşekkür ettiler.

Pırlak çiftine, içinde bebek malzemeleri bulunan çanta hediye edildi.