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  4. Başkan Gültak: “Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır”

Başkan Gültak: “Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır”

MERSİN HABERLERİ  | 10.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, basının; demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez ayaklarından birisi olduğunu belirterek, 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Başkan Gültak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, basının; demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez ayaklarından birisi olduğunu belirterek, 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Başkan Gültak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Törende bir konuşma yapan Gültak, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti. Basının; demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez ayaklarından birisi olduğunun altını çizen Gültak, gazetecilerin özgür bir şekilde haber yapma hakkı bulunduğunu söyledi. Halkın doğru haber alma hakkı ve özgürlüğüne de vurgu yapan Gültak, siyaset hayatı boyunca her zaman yerel basının yanında yer aldığını ifade etti.

“Cemiyetimize güzel bir bina tahsis edeceğiz”
Bugün de Akdeniz Belediye Başkanı olarak, özellikle yerel basın noktasında gücünün yettiği kadar bunun için çalıştığını dile getiren Gültak, “Mersin Gazeteciler Cemiyetimize güzel bir bina kazandıracağız. Bu konudaki çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah bundan sonra Gazeteciler Cemiyeti, çok daha güzel ve nezih bir ortamda yönetim ve kadro olarak görevini yerine getirebilecek. Sizler çok daha iyisine layıksınız. Yazın sıcak, kışın soğuk demeden, savaş demeden, zor demeden kutsal bir mesleği yapıyor, insanlara, fırından yeni çıkmış ekmek gibi sıcak sıcak haber yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada da ben elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde Mersin’de basın mensuplarımızın yanında yer alacağımızın sözünü veriyorum. Gününüz bayram olsun. Mersin’de yakaladığımız bu güzel ortamın, barış ve kardeşliğin devam etmesi temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

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