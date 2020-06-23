YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Gültak’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Başkan Gültak’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 23.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallenin eksiklerini ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerinde tespit etti.Mahalle muhtarı Ali Özay ile bir araya gelen Gültak, daha sonra mahallenin sokaklarını tek tek gezdi, bölgedeki eksiklikleri tespit ederek, belediye yetkililerinden yeni açılacak yollar hakkında bilgi aldı, yapılması gereken hizmetler konusunda talimat verdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallenin eksiklerini ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerinde tespit etti.
Mahalle muhtarı Ali Özay ile bir araya gelen Gültak, daha sonra mahallenin sokaklarını tek tek gezdi, bölgedeki eksiklikleri tespit ederek, belediye yetkililerinden yeni açılacak yollar hakkında bilgi aldı, yapılması gereken hizmetler konusunda talimat verdi. Mahalle sakinleri ve esnafını da ziyaret eden Gültak, dile getirilen talep ve sıkıntıları dinledi.
“Yeni yollar açacağız, park ve diğer eksiklikleri gidereceğiz”
Salı ve cuma günleri olmak üzere, haftanın iki günü mutlaka mahalleleri ziyaret ettiğini söyleyen Gültak, "Muhtarlarımızı ziyaret ediyor, mahallelerde ne hizmetler yapıldığını ve ne gibi hizmetlere ihtiyaç duyduğunu kontrol ediyor, yerinde tespit ediyoruz. Bugün de Karacailyas bölgemizde, Şakir Gülmen Mahallemizi ziyaret edip, gezdik. Belediyemiz ilk yılı itibariyle bu mahallemize elbette hizmetler sundu. Tabi hizmetlerin devamı da gelecek. İşte bugün açılması gereken ancak yıllardır bekleyen yolları kontrol ettik. Bununla ilgili altyapı hazırlanmış. Yakın tarihte bu yolları açacağız. Onun dışında park-bahçeler, spor sahaları ile birkaç yerde eksiklik gördüm, arkadaşlara talimat verdim. Mahallelerimizi ziyaret ederek, muhtarlarımız ve mahalle sakinleri ile buluşuyor, sorun ve talepleri birinci ağızdan dinliyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Bu mahallemizin sorun ve eksiklerini de en kısa zamanda çözeceğiz” dedi.
“İhtiyaç duyduğumuz çalışmalar yakında başlayacak”
Şakir Gülmen Mahalle Muhtarı Ali Özay, “Yıllardan beri açılması gereken yollarımız halen tıkalı. Sağ olsun Başkanımızın ziyaretiyle birlikte, şu an mahallemizin eksiklerini gidermek üzere, yolların, sokakların açılması için gereken çalışmalar başlayacak. Başkanımız bu konuda gerekli yerlere talimat verdi. Mahallemize hizmetlerin devamını diliyor, çok daha güzel şeylerin yapılacağına olan inancımla, mahallem ve kendi adıma Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Mersin Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:49

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Aysel Eczanesi
Merkez
Cevheroğlu Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mersin’de korona virüs önlemleri sürüyor

Mersin’de korona virüs önlemleri sürüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mezitli’de geri dönüşüm sorun olmak yerine avantaja dönüşüyor

Mezitli’de geri dönüşüm sorun olmak yerine avantaja dönüşüyor

Turab'ın yeni başkanı Emin Ucuz

Turab'ın yeni başkanı Emin Ucuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.