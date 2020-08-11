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Başkan Günel çocuklara verdiği bir sözü daha yerine getirdi

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi’nde bulunan Çağrı Sitesi sakinlerine verdiği park yenilme sözünü yerine getirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi’nde bulunan Çağrı Sitesi sakinlerine verdiği park yenilme sözünü yerine getirdi. Başkan Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri site içerisindeki Kuşadası Belediyesi arazisi üzerinde yer alan parkı yeniden inşa etti.
Kuşadası Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama, peyzaj düzenleme gibi işleri hız kesmeden sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Başkan Ömer Günel’in talimatıyla Türkmen Mahallesi’nde bulunan Çağrı Sitesi içerisindeki parkı yeniledi. Bu kapsamda parkın eskiyen çocuk oyun grubu, oturma bankları ve zemin kaplamaları kaldırılarak yenileri yerleştirildi. Parka ayrıca 4 parça spor aleti takıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşlara hizmet etmek için görevde olduklarını belirterek “Bir belediyenin asli görevi vatandaşların taleplerini karşılamaktır. Bizler hemşehrilerimizi memnun etmek için gece, gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Yaklaşık iki ay önce Türkmen mahallemizde bulunan Çağrı Sitesi’nin sakinleriyle bir araya gelmiştik. Bizden site içerisinde bulunan belediye arazisi üzerine inşa edilmiş parkın yenilenmesini istemişlerdi. Biz bu talebi geri çevirmedik. Parkta yenilme çalışması yürüttük. En büyük hedefimiz, mutlu insanların yaşadığı bir Kuşadası” dedi.

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