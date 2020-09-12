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Başkan Günel, milletvekilleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını dinledi

AYDIN HABERLERİ  | 12.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuşadası’nı ziyaret etti.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuşadası’nı ziyaret etti. Meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek pandemi süreci ile ilgili olarak yaşadıkları sorun ve talepleri dinleyen Tezcan ve Bülbül’e Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı eşlik etti.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası (KESO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ile Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek pandemi sürecinin Kuşadası’na yansımalarını, yaşanan sorunları ve STK temsilcilerinin taleplerini dinledi. STK temsilcileri tarafından CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül’e, Kuşadası’nda bulunan eğlence mekanlarında müzik saati kısıtlamasının gece 00.00’dan 02.00’a uzatılması, pandemi döneminde büyük mağduriyet yaşayan esnafın borçlarının silinmesi ve kira yardımı yapılması yönünde girişimlerde bulunmaları gerektiği ifade edildi. Öte yandan esnafın devletten destek beklediği belirtilerek bu desteğin hibe şeklinde olması gerektiğine dikkat çekildi.
Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Kuşadası’nda pandemiye bağlı olarak yaşanan sorunları TBMM’ye taşıyacaklarını ve gerekmesi halinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşeceklerini ifade ettiler. Esnafa verilecek hibe konusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Aydın milletvekilleri olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle duracaklarını vurguladılar.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi turizm kentlerinin ayrı bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ömer Günel, pandemi döneminde turizm kentlerine getirilecek kısıtlamaların turistik faaliyetleri sekteye uğratıcı yönde olmamasının hayati bir önemi olduğuna dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnaftan 3 aylık kira bedelini almadıklarını kaydeden Başkan Ömer Günel, almadıkları kira bedelinin 2 milyon 500 bin TL’lik bir tutar olduğunu ifade etti. Başkan Ömer Günel “Bu şekilde esnafımıza destek olduk. Öte yandan Balıkçılar Meydanı’nda altı hafta boyunca mini konserler düzenleyerek, meydan civarındaki esnafımızın para kazanmasını sağladık. Bu da esnafımıza moral oldu” dedi.

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