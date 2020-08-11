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Başkan Günel’in yol yapım seferberliği devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri tarafından Soğucak Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı ve bağlantı sokaklarında sathi kaplama işlemi için hazırlıklara başlandı.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan yol yapım seferberliği aralıksız devam ediyor. Kuşadası’nın kalbi konumunda olan Türkmen Mahallesi’ndeki çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Soğucak Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı ve bağlantı sokaklarında da sathi kaplama işlemi için hazırlıklara başlandı. Hafriyat ve tesviye çalışmalarının ardından bölgede bulunan toplam 6 bin 800 metre kare alan üzerine sathi asfalt kaplanacak ve bordür taşı döşenecek. Çalışmaların yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
İlçede yol yapım ve onarım çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Amacımız Kuşadası’na değer katmak. Bu hedefle çalışmalarımıza gece, gündüz demeden devam ediyoruz. Kuşadası’nda girilmedik, sokak, cadde, mahalle kalmayacak demiştik. Bugün kentimizin farklı noktalarında alt ve üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Son olarak uzun yıllardır hizmet görmeyen Soğucak Mahallesi’nde üstyapı çalışmalarına başladık. Bu kapsamda bölgede bulunan toplam 6 bin 800 metre kare alanı sathi asfalt ile kaplayacağız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na da bu süreçte sürekli yanımızda durduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

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