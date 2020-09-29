Başkan Halil Başer: "Çavdarhisar güzelleşiyor"

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe merkezinde belediye tarafından yapılan kilitli parke taşı ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçe merkezimizde yaptığımız kilitli parke taşı çalışmalarını kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Amacımız altyapısı ve üst yapısı ile geleceğe hazır bir Çavdarhisar ilçesi inşa etmektir. Bisiklet yolunu hizmete sunduk. İlçe merkezimizde peyzaj çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çavdarhisar ilçemiz gelen misafirlerimizi karşılamak için daha güzel bir görüntüye kavuşuyor’’ dedi.

