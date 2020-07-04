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Başkan Hürriyet Karamürsel’in kurtuluşunu unutmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a kutlama mesajı gönderdi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, 4 Temmuz Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Başkan Hürriyet Karamürsel’in kurtuluşunu unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a kutlama mesajı gönderdi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, 4 Temmuz Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi. İzmit’ten tüm Karamürsel’e sevgilerini ileten Başkan Hürriyet, Başkan Yıldırım’a görevinde başarılar diledi.
Başkan Hürriyet tarafından gönderilen kutlama mesajında, “Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Karamürsel’in Türkiye’nin gücüne güç katar hale gelmesinde emeği geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu güzel ve özel gün vesilesiyle Karamürsel’e, İzmit’ten sevgilerimizi ileterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizin geçtiği bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı belirtiyor, Karamürselli vatandaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyorum” ifadeleri yer aldı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şen Eczanesi
Cayirova
Derbent Eczanesi
Kartepe
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Hayal Eczanesi
Basiskele
Esentepe Eczanesi
Derince
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