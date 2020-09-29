Başkan Hüseyin Doğan: "Emet göleti 128 hektar tarım alanını besleyecek’’

Kütahya’nın Emet İlçesinde 30 Haziran 2020’de ihale edilen Emet göleti arıtma tesisi çalışmalarının devam ettiği bildirildi

İlçede, Sorgun mevkiinde 10 dönüm arazide yapılacak arıtma tesisi ve içme suyunun ilçeye naklinde, nakil güzergahında toprak numuneleri için adım adım sondaj çalışmaları yapılıyor.

210 günde tamamlanması planlanan çalışmaların öngörülenden daha önce tamamlanması adına yoğun bir çalışma programı uygulanan proje için Emet belediyesi de işin sıkı takip ve destekçisi oluyor.

(Covid-19) testlerinin pozitif çıkması ile evinde tedavi sürecine devam eden ve çalışmaları telekonferans ve telefon yöntemiyle yakın olarak takip eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Kış ayları öncesi sondaj ve ölçümlerin tamamlanarak çizim aşamasının tamamlanması adına, tüm imkanların seferber ediyoruz. Emet göletimiz arıtma tesisi ve ilçemize naklini içeren proje ihalesini alan Çözüm alt yapı firmamız ile birlikte, projenin öngörülen süreden önce tamamlanması adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tesislerin yapılacağı alanda ve ilçeye nakil güzergahında toprak numune sondajları hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bizlerde süreci karantinada olduğumuzdan dolayı teknolojik gereçlerle uzaktan takip ediyoruz. Bu proje tamamlandığında, ilçemizin içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanalları, merkezde su depoları, arıtma tesisi ve nakil işlemlerinin tamamı ihaleye çıkacak. Emet göleti ve sulaması projesi sadece ilçemize sağlıklı içme suyu kazandırmakla kalmayacak, 128 hektar alanın tarım alanı olarak çok daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Üreticilerimiz ekonomik kazanç yönünden arazilerinden daha iyi faydalanmış olacak’’ diye konuştu.



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